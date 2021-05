Bologna-Juventus, Pirlo: “Era importante una cosa. Esclusione Ronaldo? Ecco la verità”

Parola ad Andrea Pirlo.

Serie A, i risultati dell’ultima giornata: Milan e Juventus in Champions, Europa League per il Napoli. La classifica finale

La Juventus grazie alla vittoria sul campo del Bologna è riuscita a qualificarsi alla prossima massima competizione europea. Il coach dei bianconeri è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine della gara: “Per me era importante finire bene il lavoro cominciato quest’estate e portare la squadra in Champions, le parole le lasciamo a chi dovrà decidere. Mi sono sempre impegnato e questo è il risultato finale. E’ normale che un giocatore come Dybala cambia il livello di ogni squadra, ha avuto tanti problemi durante la stagione poi le sue capacità le conosciamo tutti ed è normale che ci sia mancato“.

“Ci è voluto del tempo per entrare nella testa della squadra, entrare alla Juventus da primo allenatore non era facile. I calciatori mi hanno dato grande disponibilità e questo mi ha fatto crescere tantissimo. Quest’anno è successo di tutto, mi è servito per far delle scelte e da qua bisogna ripartire“.

Sull’esclusione di Ronaldo: “E’ stata una scelta condivisa, era stanco dopo le fatiche di mercoledì ed ho scelto di far giocare un giocatore come Morata che non è l’ultimo arrivato“.

“Siamo sulla strada giusta quando si corre in undici verso l’obiettivo, quando hai voglia di sacrificarti poi i risultati diventano più facile avendo una tecnica superiore agli altri. Abbiamo sentito un po’ di paura e ci siamo stretti, abbiamo capito che per arrivare al risultato si doveva spingere sul fuoco che avevamo dentro. Se ripartiremo il prossimo anno lo faremo con basi solide“, ha chiosato Pirlo.