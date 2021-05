Bologna-Juventus, Paratici: “Match da dentro o fuori. Ronaldo? Ecco la verità”

Parola a Fabio Paratici.

Il ds bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi istanti dall’inizio del match in cui la Juventus si giocherà l’accesso alla prossima Champions League sul campo del Bologna. “Noi giochiamo tutto l’anno partite da dentro o fuori, siamo abituati a questo tipo di pressione perché dobbiamo sempre vincere. Arriviamo con entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia, ci rende molto orgogliosi. Stasera affrontiamo una partita importante, la giochiamo per vincere come sempre”.

Sull’esclusione di Ronaldo dal match: “ Sta bene, abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni e mercoledì è stata molto dispendiosa. Insieme col mister hanno deciso di andare in panchina ed essere pronto a entrare a partita in corso”.

“Non è una partita a cambiare la strategia di una società. Siamo concentrati su questa gara, che è molto importante per la nostra progettualità e per raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissi. Siamo concentrati su questa gara. Siamo molto concentrati, da oltre un mese, sul day by day. Partita dopo partita: il resto non ci deve interessare. Lo chiediamo ai giocatori e a noi stessi. Dalla prossima settimana cominceremo a pensare cosa fare”, ha chiosato Fabio Paratici.