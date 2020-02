Bologna-Genoa, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Mihajlovic e Nicola

Tutto pronto per Bologna-Genoa.

Dopo aver fermato la Roma lo scorso venerdì, i rossoblù, a caccia della quarta vittoria di fila, si apprestano a ospitare in casa il Genoa per la gara valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A: la sfida, in programma alle ore 15.00 allo Stadio “Renato Dall’Ara”, sarà visibile in tv sulla piattaforma Sky e in streaming su Sky Go.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara totalmente a favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.85, il segno X a 3.60 e il segno 2 a 4.35.

Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Soriano a centrocampo, al suo posto dovrebbe agire Svanberg con Orsolini e Barrow a completare il tridente alle spalle di Palacio. Da non escludere la soluzione con l’impiego di Skov Olsen come esterno alto a sinistra. Bani e Danilo saranno i centrali difensivi, Denswil agirà sul lato mancino.

Davide Nicola, alle prese con numerosi ballottaggi in tutti i reparti, non ha ancora sciolto i suoi dubbi di formazione. La certezza sembra essere l’utilizzo dal primo minuto di Pandev. In mezzo difficilmente saranno rischiati sia Schone, nonostante gli esami abbiano escluso lesioni, che Romero, di ritorno dalla squalifica. L’argentino, alle prese con un fastidio al ginocchio, sarà sostituito da Soumaoro al centro della difesa, con Behrami – anche lui al rientro – titolare a centrocampo insieme a Radovanovic e Sturaro.

Di seguito, le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria.