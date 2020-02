Bologna-Genoa, Nicola: “Pronti a mettere il turbo, possiamo crescere ancora. Ghiglione? E’ out, Ankersen…”

Parola a Davide Nicola.

Archiviato il successo contro il Cagliari, il Genoa, è pronto a scendere in campo per affrontare il Bologna in trasferta. Appuntamento domani pomeriggio al “Dall’Ara” per l’anticipo della 24^ giornata di Serie A che darà la possibilità al Grifone di tornare a vincere fuori casa dopo 13 mesi. Un obiettivo di cui proprio il tecnico rossoblù, Davide Nicola, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Tre risultati utili consecutivi fanno piacere ma sono pochi. La nostra condizione ci permette di dover accelerare. Giocheremo in Emilia, terra di motori. Voglio vedere un turbo-Genoa. Abbiamo acquisito delle consapevolezze e delle certezze che se ragioniamo da squadra possiamo migliorare. Il Bologna è fortissimo, ha ritmo e noi non vogliamo essere da meno. Parlando di Sinisa non devo dire chissà che cosa. Comprendo chi subisce situazioni forti dal punto di vista emotivo. Ti porta ad uno scombussolamento ma se hai valori sani, e lui li ha, riesci a trovare un senso nuovo. Non c’è più un discorso di rilassamento. Quando una squadra non si esprime bene sta in diverse componenti come l’avversario. Mi aspetto un Bologna competitivo ma anche la voglia nostra di migliorare. Sono le stesse consapevolezze che dobbiamo mettere in campo a Bologna. Siamo una condizione di classifica che ci mette in condizione di accelerare”.

L’allenatore si è poi espresso sui singoli: “Ghiglione out: ci sarà Ankersen? Abbiamo provato anche altre ipotesi ma non perche non ci fidiamo di Peter. Abbiamo provato diverse cose. Io non parlo mai di chi c’è o ci non c’è. Premesso il fatto che dobbiamo migliorare su tante cose, io mi concentro sull’aspetto dell’equilibrio di una squadra. Sicuramente l’equibrio fra il produrre e il non subire crea la situazione di avere più continuità ma è la prestazione ciò su cui mi focalizzo. Centro sportivo? Siamo lavorando in questo senso. Credo dalla prossima settimana si possa pensare di aprire che è quello che vogliamo avere la gente vicino. Soumaoro? Ha dimostrato di essere un ragazzo preparato a giocare a certi livelli e dal punto di vista tattico ha intelligenza. Ora si tratta di crescere. Ne ho già parlato più vote, sapete quanto importante per l’ambiente Pandev, al pari dei suoi compagni. Sapete che non faccio classifiche perchè sennò non si può parlare di gruppo. Sanabria? Io parlo solo dal mio avvento. Io sono convinto che questi ragazzi abbiano le qualità per essere professionisti. Non dimentico nessuno perchè credo che ognuno può essere protagonista in momenti diversi. Tutti possono diventare utili alla causa”.