Bologna-Fiorentina, Orsolini: “Felice per il gol, ma avremmo meritato di più. Euro 2020? Chiamata in cui spero”

Il Bologna conquista il suo terzo risultato utile consecutivo.

Inizia con un pareggio il nuovo anno per la formazione di Sinisa Mihajlovic che, al 94°, ha beffato la Fiorentina con una rete di Riccardo Orsolini che ha permesso ai rossoblù di evitare il ko. Match analizzato al triplice fischio proprio dall’autore della rete del 1-1, intervenuto ai microfoni di “DAZN”.

“L’abbiamo ripresa per i capelli anche se secondo me questa era una partita da vincere perché abbiamo dominato per l’intero arco della partita al contrario di loro che hanno solo fatto un tiro in porta. A mio parere per occasioni create e gioco proposto avremmo senza dubbio meritato qualcosa in più, siamo stati comunque bravi a riprenderla perché una sconfitta ci avrebbe fatto male. Gol? Felice di aver trovato il gol del pari nei minuti di recupero, teniamoci stretto questo punto. Consigli di Mihajlovic sulle punizioni? Proprio ieri abbiamo provato le punizioni e lui mi diceva come dovevo mettere il piede per calciare, sono dei piccoli dettagli che a lungo andare fanno la differenza. Sicuramente il mister può solo insegnarmi tanto, lui è stato un maestro sui calci da fermo. Nazionale? Penso a far bene al Bologna, poi se mister Mancini mi dovesse chiamare sarebbe davvero un orgoglio e una grande soddisfazione e quindi non posso dire di non sperarci”.