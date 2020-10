Bologna-Cagliari, Mihajlovic: “VAR? A volte interviene, a volte no. Siamo in difficoltà, ci mancano 7 giocatori”

Il Bologna batte il Cagliari 3-2.

Ottima prestazione della compagine felsinea tra le mura amiche dello stadio “Renato Dall’Ara” nell’incontro con i sardi di questa sera. La squadra di Di Francesco è stata battuta grazie alla doppietta di Barrow e al gol di Soriano, con l’attaccante dei rossoblù in gran spolvero. Al termine dell’incontro, nel cosnueto post partita, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha rilasciato diverse dichiarazioni in conferenza stampa.

“Secondo me il VAR in queste situazioni non deve intervenire perchè è un fallo a metà campo, mentre deve intervenire sulle cose gravi, come i rigori. Il problema è che a volte interviene e a volte no anche su questi falli a centrocampo, a noi con la Lazio hanno annullato un gol. Noi siamo in difficoltà, siamo senza sette giocatori. Oggi bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Noi anche le altre volte abbiamo fatto meglio degli avversari, poi per qualche motivo non siamo riusciti a portare a casa nulla. Oggi con più comunicazione, più concentrazione e più rabbia siamo riusciti a fare meglio. Siamo stati più squadra e abbiamo tirato fuori la pesonalità. Io ho fatto i tre cambi che avevo. Avrei potuto mettere in campo i ragazzini, ma di titolari ne avevo tre: Denswil, Dominguez e Vignato che sono entrati bene e hanno fatto una buona gara. Devo fare i complimenti anche a quelli che sono riusciti a reggere 90′“.