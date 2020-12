Bologna-Atalanta, Djimsiti: “La Champions resta un fattore, ma siamo sulla strada giusta. Obiettivi? Ne abbiamo uno”

Berat Djimsiti nel pre della sfida contro il Bologna.

Il difensore della compagine nerazzurra è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per sottolineare in maniera breve ma decisa l’importanza del match del ‘Dall’Ara’. Ecco le parole del centrale albanese, che ha chiarito anche rispetto al doppio impegno della Champions League per i bergamaschi: “Abbiamo faticato in alcune partite visti gli impegni della Champions League, adesso siamo sulla strada giusta. Cerchiamo di finire bene questo anno complicato per tutti”.

Roma-Cagliari, Bruno Peres: “In campo per riscattare ko contro l’Atalanta. Ogni partita è come una finale”