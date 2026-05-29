Domenico Tedesco sarà il prossimo allenatore del Bologna. Per l'allenatore italiano sarebbe la prima esperienza in Italia, dopo un percorso decennale in Germania, e le ultime parentesi con Belgio e Fenerbahce. La trattativa è entrata nel vivo dopo l'annuncio della separazione consensuale con Vincenzo Italiano, e i rossoblù starebbero limando gli ultimi dettagli per chiudere subito il capitolo allenatore.

La trattativa

I contatti con Tedesco sono stati continui nelle scorse ore, e come riporta Gianluca Di Marzio, il Bologna ha scelto definitivamente di puntare sull'ex allenatore del Fenerbahce come nuova guida tecnica della squadra.

Riscatto

Nelle ultime tre esperienze in panchina, Tedesco è stato sempre esonerato: a Lipsia, esonerato dopo un inizio di stagione difficoltoso; in Belgio, sulla panchina della nazionale, a seguito di tensioni interne con i veterani dello spogliatoio belga (spicca su tutti il caso Courtois). L'ultima esperienza, quest'anno, al Fenerbahce merita un approfondimento: arrivato a settembre, al posto dell'esonerato José Mourinho, Tedesco guida la squadra alla risalita in campionato. A gennaio vince la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray, ma viene esonerato a fine aprile, in seguito a una pesante sconfitta nello scontro diretto al vertice, sempre con il Gala. Il Fene chiude la SuperLig al secondo posto, a soli tre punti dal primo posto, ma la società ha scelto di esonerare Tedesco, pronto a riscattarsi a Bologna.

Curiosità

Per uno di quegli scherzi del destino: Domenico Tedesco, nato in Italia, sarà il prossimo allenatore del Bologna. Prenderà il posto di Vincenzo Italiano, nato in Germania.

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