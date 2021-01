Boca Juniors, bufera su Diego Diaz: “Odio gli xeneizes”. Dura replica del club argentino, risposta Instagram del conduttore di Tyc Sports

Io odio il Boca Juniors.

Queste sono state le pesanti parole di Diego Diaz, ex calciatore del San Lorenzo oggi conduttore televisivo di un format specializzato sull’emittente TyC Sports. Nelle ultime ore – anche attraverso i suoi canali social – , Diaz ha rivolto aspre e sgradevoli dichiarazioni nei confronti del club di Buenos Aires, esprimendo con toni stigmatizzabili e decisamente sopra le righe il suo sentimento di odio verso gli Xeizenes. Un comportamento giudicato dai più inaccettabile, anche dallo stesso San Lorenzo, che ha preso decisamente le distanze in maniera piuttosto celere e marcata dalle parole del classe ’68. Ecco le forti espressioni di Diaz, spiacevoli da leggere e sentire nella forma e nei contenuti, che hanno creato imbarazzo, polemiche e perentorio dissenso nel panorama calcistico e mediatico argentino, generando un certo clamore anche su scala mondiale:“L’antiboquismo mi fa impazzire, cosa vuoi che ti dica. Sono un tifoso del San Lorenzo, un tifoso del San Lorenzo , odiamo il Boca … È la verità, vengo dal San Lorenzo e non vogliamo il Boca tra noi. Non dico che il San Lorenzo odia il Boca, ma questo non significa che se domani vado per strada e passa Jorge Amor Ameal davanti alla mia macchina, io non abbia l’intenzione di buttarmici addosso con il veicolo, né di mettere la testa fuori dal finestrino per dire: “Jorge, la p****** che ti ha partorito “.