Bisceglie-Palermo, incubo ad occhi aperti: la sconfitta del ‘Ventura’ non ha attenuanti

“Palermo, incubo ad occhi aperti. Ko a Bisceglie senza attenuanti”.

Titola così l’odierna edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’, che punta i fari sulla crisi rosanero. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria e criticità di ogni sorta: è bastato un Bisceglie scaltro, intelligente e ben organizzato per mandare in tilt un Palermo sconnesso, distratto e sterile.

I rosa faticano ad ingranare la marcia giusta, la classifica diventa sempre più angosciante e i numeri sempre più preoccupanti: “Il Palermo ha giocato il primo quarto d’ora, è andato subito vicino al gol con Rauti e Luperini, che non hanno sfruttato due occasioni di testa da distanza ravvicinata e quando al 18’ il messinese Maimone ha sbloccato la gara con una bordata dal limite che ha trovato impreparata la offesa rosanero la formazione Boscaglia si è sciolta come neve al sole consegnandosi mani e piedi agli avversari”.

Una sconfitta pesante, che ha palesato tutti i difetti e le lacune di questa squadra che ad oggi non sembra esser stata costruita per essere protagonista. Inoltre, è ormai chiaro a tutti che questo Palermo “oggi non può rinunciare a tre interni di centrocampo, perché affidare la manovra rosanero al solo Odjer, che pur muovendosi tanto non inventa mai nulla, non porta a niente”. Ragion per cui, stavolta, i tori e demeriti sono da dividere in modo equo tra la squadra, assente e nervosa, e il tecnico gelese, che non è ancora riuscito a dare un’identità chiara alla rosa a sua disposizione.

L’unica nota positiva della gara andata in scena ieri allo Stadio “Gustavo Ventura”, è stato il gol realizzato da Gregorio Luperini, che ha stoppato un’astinenza di ben 357 minuti, “una deviazione col destro su corner da destra di Almici che ha reso meno amara la sconfitta e ha concesso ai rosa sette minuti di speranza”, scrive il noto quotidiano.