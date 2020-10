Bisceglie-Palermo, i rosanero non perdono di vista l’obiettivo: Pelagotti carica la piazza su Instagram

Alberto Pelagotti suona la carica.

Alla vigilia della sfida contro il Bisceglie – valida per la quinta giornata del campionato di Serie C, Girone C -, l’estremo difensore del Palermo, ha caricato l’ambiente rosanero sul proprio account Instagram, chiamando a raccolta la tifoseria in un momento così delicato. Gli uomini di Roberto Boscaglia, infatti, reduci dalla brutta sconfitta contro l’Avellino – maturata tra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” – sono chiamati a metabolizzare, archiviare e ripartire.

Boscaglia: “A Bisceglie consapevoli della nostra forza, abbiamo un obiettivo. Formazione? Tre indisponibili”

Di seguito, il post in questione.