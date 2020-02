Biancavilla, Mascara: “Palermo squadra di qualità, nostra gara modesta. A Silipo dico…”

Il Palermo batte il Biancavilla, trascinato dai giovanissimi.

La squadra di Rosario Pergolizzi ha sconfitto gli etnei nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie D. Dopo un match di grande equilibrio, nella seconda metà della ripresa, i rosanero sono riusciti a sbloccare la gara grazie alle reti dei due innesti del mercato di gennaio: Andrea Silipo e Lorenzo Lucca.

Palermo-Biancavilla 2-0: la meglio gioventù fa volare i rosa, Silipo e Lucca scuotono la capolista

Il tecnico degli ospiti, Beppe Mascara, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Sono contento della gara fatta dai miei ragazzi. Impostare il proprio gioco ed essere forti e determinati al “Barbera” non è da chiunque. Il Palermo ha dei valori e delle individualità importanti, che sono riuscite a sbloccare il risultato. Per 75′ abbiamo fatto una modesta gara. Abbiamo giocato con 8 under, ormai da diverse gare la formazione è questa. Siamo consapevoli dei nostri meriti, ma c’è da migliorarsi. Se noi fossimo stati una squadra esperta la gara sarebbe stata diversa. Nessuno ha regalato nulla al Palermo. Ha perso qualche punto importante, ma è normale durante una stagione. I momenti no, gli infortuni e le assenze capitano. Non credo che possa essere raggiunto da altre squadre. I rosanero hanno giocatori di altre categorie, quando hai queste individualità e vasta scelta nello sfruttare cinque cambi i risultati si vedono. Complimenti a Silipo, è un giovane interessante. Spero faccia tanti altri gol, perché non bisogna adagiarsi“.

L’allenatore, che da giocatore ha vestito a lungo la maglia del Catania, ha parlato inoltre dell’accoglienza non esattamente calorosa riservatagli dal ‘Renzo Barbera’: “Fa parte del gioco, sono stato un avversario per tanti anni. Io rispetto chi mi rispetta, il calcio è fatto di sfottò. L’importante è non andare oltre.”.