Berti-Mediagol: “Manca l’ultimo passo, Palermo merita la B. Ho sentito Baldini e…”

"Palermo-Padova? Manca l'ultimo sforzo, l'ultimo passettino verso la gloria per ultimare un percorso straordinario. La compagine rosanero dovrà raccogliere energie, determinazione e coraggio, giocarsi con le proprie idee la partita, senza fare calcoli o farsi condizionare dal risultato dell'andata. La sfida di domenica vale una stagione, disputarla in uno stadio stracolmo di passione ed amore per i colori rosanero sarà davvero spettacolare. Individualità di maggiore caratura tecnica nella squadra di Oddo? Gli addetti ai lavori possono dire quello che vogliono, io il cammino del Palermo l'ho seguito per intero e con grande attenzione e ho ammirato una squadra intensa, propositiva ed in grado di collezionare prestazioni e risultati di grande spessore e qualità. A Trieste, a Chiavari e a Salò, il Palermo ha dimostrato di essere una grande squadra e di meritarsi tutto quanto ha ottenuto finora. Ho sentito Baldini in questi giorni, così come Stefano Pardini e gli altri componenti dello staff. Tutto il gruppo di lavoro merita di suggellare la stagione con una gioia immensa, il mister è straordinariamente carico come sempre. Avrei voluto essere al Barbera per godermi la partita e la serata, ma la seguirò a casa poiché lunedì ho un impegno fissato precedentemente. Assenze di Damiani e Ajeti? Il rendimento di Damiani era cresciuto a dismisura, aveva preso in mano le redini del gioco e del centrocampo rosanero. L'ex Empoli si stava esprimendo su livelli altissimi, conferendo geometria, qualità ed intensità in mezzo al campo. Non ci sarà lui, ma ne giocherà un altro. Baldini troverà la soluzione ideale per l'occasione. Ormai, giunti a questo punto, singoli e aspetto tecnico contano relativamente. Bisogna approcciare ed interpretare la gara da squadra, con concentrazione. veemenza e ferocia agonistica per tagliare il traguardo e regalare la promozione a questa meravigliosa tifoseria"-