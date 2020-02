Benussi-Mediagol: “Il Palermo in Serie D è come la Juventus. Promozione? Rosa a buon punto, il flop di Licata…”

Prodotto del vivaio del Venezia, Francesco Benussi approda al Palermo nell’ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato della stagione 2010-2011. Per lui si tratta di una sorta di flashback. Già, ai tempi in cui vestiva la maglia dei lagunari, aveva lavorato alle dipendenze del presidente Maurizio Zamparini, patron che l’estremo difensore ritroverà successivamente a capo del club di Viale del Fante. Tanti i profili prestigiosi con cui l’ex portiere rosanero ha condiviso significative esperienze professionali e che oggi costituiscono delle figure di rilievo nel panorama calcistico europeo. Da dirigenti del calibro di Beppe Marotta, ex Juventus ed oggi all’Inter, a veri top player in forza ai grandi club come Paulo Dybala, Javier Pastore ed Edinson Cavani.

Nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediag0l.it, Benussi fa il punto della situazione sul nuovo Palermo, costretto a ripartire, per le note vicissitudini societarie giudiziarie che hanno coinvolto la vecchia proprietà, dalla Serie D.

“Palermo? È una piazza a cui sono rimasto molto affezionato, il capoluogo siciliano ha un bacino d’utenza così importante che anche in Serie D a si riesce a seguire le sorti della squadra senza problemi; poi essendo la capolista è di conseguenza la compagine più forte del campionato. Non è semplice farsi un’idea perché il campionato di D è molto difficile, soprattutto per una piazza, una città e un ambiente abituato a fare professionismo e devo dire anche ad alti livelli, perché quando era in serie B era una squadra destinata a stare in alta classifica. In serie A è sempre stata una società importante che produceva anche giovani di ottima caratura, quindi non è facile ripartire dalla serie D. Ovviamente, il girone I è uno tra i più complicati quindi non è affatto semplice fare bene e vincere il campionato. La squadra è a buon punto, mi sembra che manchino ancora 9 partite e dunque bisogna continuare a pedalare, adesso ci può stare una battuta d’arresto perché penso sia solo la terza dell’anno. Non è scontato vincere e convincere in queste categorie, perché quando il Palermo si presenta in altri stadi le avversarie danno tutto mettendo i rosanero al pari di una Juventus della D. Ho avuto l’occasione di vedere l’ambiente che c’era a Licata, un palcoscenico importante e direi che ci può stare un passo falso”.