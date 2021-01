Benfica, riscontrati 17 positivi al Covid-19: possibile lo stop di 14 giorni. Situazione e dettagli

Focolaio in casa Benfica.

Il club portoghese ha reso noto che sono stati riscontrati ben 17 casi di positività al Covid-19 all’interno della prima squadra e dello staff, dopo i consueti test svolti nella giornata di sabato: sono in dubbio, dunque, le prossime gare della squadra guidata da Jorge Jesus, a partire dalla semifinale di Coppa di Lega in programma domani contro il Braga. Il club, infatti, è in attesa del parere della Direzione Generale Sanità che potrebbe decidere per uno stop di 14 giorni.