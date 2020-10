Benevento-Napoli, R. Insigne: “Mi dispiace aver fatto il primo gol in Serie A contro mio fratello”

Il primo tempo di Benevento-Napoli è terminato 1-0.

A mettere a segno il gol del momentaneo vantaggio delle Streghe ci pensa Roberto Insigne, che nel derby campano affronta il fratello Lorenzo capitano dei partenopei. Con un passato tra Serie B e Serie C, l’attaccante del Benevento trova il suo primo gol nel massimo campionato italiano proprio contro il club della sua città nativa. Il destino ha voluto che la rete d’esordio in Serie A per Roberto Insigne arrivi contro la sua ex squadra, nonché compagine maggiormente rappresentata proprio dal fratello Lorenzo. Ai microfoni di DAZN, lo stesso calciatore delle Streghe ha commentato il proprio gol nell’intervallo tra primo e secondo tempo.

LIVE Serie A, Benevento-Napoli: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle 15.00

“Sono molto contento, ma mi dispiace di aver fatto il primo gol in Serie A contro mio fratello. Sono molto emozionato, speriamo di portare a casa il risultato. Contro una grande squadra come il Napoli bisogna difendersi e ripartire, finora l’abbiamo fatto bene e speriamo di continuare così“, ha dichiarato l’esterno offensivo del Benevento.

LIVE Serie A, Parma-Spezia: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle 15.00