LIVE Serie A, Parma-Spezia: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle 15.00

Tutto pronto per Parma-Spezia.

A distanza di due anni dall’ultima volta, ducali e i liguri si ritrovano faccia a faccia al “Tardini” per la gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A: la formazione di Fabio Liverani non ha avuto un grande avvio ed è reduce dal 2-3 contro l’Udinese; gli uomini di Vincenzo Italiano, invece, hanno rimontato da 0-2 a 2-2 contro la Fiorentina: un’iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato. Fischio di inizio alle ore 15.00.

