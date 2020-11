Benevento-Juventus, senza CR7 tocca a Dybala: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Scendono in campo Benevento e Juventus.

Torna la Serie A con una sfida dai molteplici spunti e che potrebbe regalare più di qualche emozione. Il confronto sulle panchine tra due ex compagni come Inzaghi e Pirlo – in diretta su Sky Sport Serie A – rende questo match valido per la nona giornata ancora più affascinante, se si pensa anche solo alle gesta che i due tecnici hanno compiuto da calciatori in campo nazionale ed internazionale. La compagni giallorossa ha iniziato bene la sua stagione e vorrà provare ad impensierire i bianconeri che, tuttavia, sembrano ormai aver trovato la quadra tattica ideale. Secondo le maggiori agenzie di scommesse sportive la vittoria della Juventus non sarebbe troppo in discussione e quindi fissa a quota 1,34. Poca fiducia invece al Benevento, quotato addirittura a 8,00 e con il pareggio che non va al di sotto del oltremodo generoso 5,25.

La formazione di casa ritrova dal primo minuto Lapadula, che dovrebbe sostenere il reparto avanzato con i rientranti Caprari e Improta, con Inzaghi che deve ancora fare a meno di Iago Falque. Recuperato dall’infortunio anche Letizia che dovrebbe posizionarsi sulla fascia bassa destra al posto di Maggio, mentre invece Barba è abbastanza certo della sua presenza sulla corsia laterale opposta. Ancora fuori dai convocati e quindi indisponibile Viola, la mediana sarà affidata a Hetemaj, con Tello che dovrebbe invece partire dalla panchina.

La franchigia bianconera dovrà invece fare a meno di CR7, lasciato out dalla lista dei convocati da parte di Pirlo che ha voluto dargli un turno di riposo in vista dell’importante gara di Champions League contro il Barcellona. Davanti, infatti, ci saranno Morata e Dybala, con Ramsey che avrà una chance nel ruolo di trequartista. Sulle corsie di centrocampo spazio ancora per Chiesa e Frabotta, che avranno il compito di dare manforte a Rabiot e Bentancur in fase di manovra. In difesa ancora indisponibile Demiral che insieme a Chiellini si aggiunge agli indisponibili di questa sfida. Al suo posto pronto nuovamente Danilo che, insieme a De Ligt e al recuperato Bonucci, comporrà il trio difensivo davanti a Szczesny.

Di seguito le probabili formazioni.

BENEVENTO (4-3–2-1): Montipò, Letizia, Glik, Caldirola, Barba, Hetemaj, Ionita, Schiattarella, Improta, Caprari, Lapadula.

JUVENTUS (3-5-2): Szvzesny, Bonucci, De Ligt, Danilo, Chiesa, Bentancur, Rabiot, Frabotta, Ramsey, Dybala, Morata.