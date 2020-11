Benevento-Juventus, Pirlo: “Sarà un match ostico, Inzaghi è malato di calcio. Maradona? Il dio del calcio”

Andrea Pirlo si proietta alla sfida di campionato contro il Benevento di sabato pomeriggio.

Il tecnico della Juventus alla ricerca di un altro successo dopo le vittorie ottenute in campionato contro il Cagliari e in Champions League contro il Ferencvaros. L’allenatore bresciano, intervenuto in conferenza stampa, si è anche espresso sulla recente dipartita di Diego Armando Maradona.

“Diego è stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a calcio, lui è stato il dio del calcio. Io ricordo i primi mondiali che ho visto, quelli dell’86 quando vince con l’Argentina. Mi ricordo che andavo in giardino a provare a fare il gol che aveva fatto con l’Inghilterra, provando a scartare tutti gli uomini. È un ricordo indelebile di un giocatore unico che rimarrà nella storia del calcio per sempre. Ho avuto la fortuna id incontrare qualche volta, ho fatto anche una fotoricordo e sono contento di averla nel mio rullino”.

Il tecnico della Juventus si è poi catapultato verso la sfida di Serie A contro la compagine sannita guidata dal suo amico fraterno Filippo Inzaghi.

“Sarà una gara difficile contro una squadra tosta. Conosco benissimo l’allenatore, so cosa vorrà fare e quindi dovremo avere su sito l’atteggiamento concentrato dal primo minuto. Loro cercheranno di coprire bene il campo e ripartire in contropiede. Sappiamo però ormai che queste saranno le partite che affronteremo e quindi siamo preparati per questo. Inzaghi si è messo sin da subito in discussione. È partito al Milan e poi ha fatto un grande passo indietro ed è stato ammirevole. Ha fatto un passo importante per la sua crescita ripartendo dalla Serie C a Venezia e con i risultati si è riconquistato la Serie A. È malato di calcio, è uno che arriverà sicuramente”.