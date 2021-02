Benevento, Insigne: “Lorenzo carico per il Granata, oggi tiferò Napoli. Emozionato per domenica, voglio segnare al ‘Maradona’”

Manca sempre meno a Benevento-Napoli.

Si affronteranno domenica al ‘Maradona’ Benevento e Napoli, nella sfida valida per la 5^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Un derby dal sapore particolare che metterà difronte non solo due città campane, ma anche due fratelli: Roberto e Lorenzo Insigne, pronti a darsi battaglia dopo il match del ‘Vigorito’ terminato con il successo degli azzurri. Emozioni, speranze e ambizioni raccontate proprio dall’attaccante giallorosso, Roberto Insigne, intervenuto in diretta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’.

“Ho sentito stamattina Lorenzo, è carico e spero in una vittoria del Napoli questa sera. Il Napoli non è in crisi, ha giocatori importanti che valgono tanto e con un allenatore che stimo. Non vanno sottovalutati. Stadio Maradona? Non dobbiamo mollare, cercheremo di fare quanti più punti possibili. Spero di fare gol come all’andata ma questa volta voglio vincere io allo stadio Maradona. Emozioni? So come gestire l’ansia, anche se sarò emozionatissimo. Spesso all’andata mi sono scontrato con Lorenzo, avevo sempre paura delle sue giocate. Papà e mamma? Sperano di vedere una bellissima partita e magari facciamo gol tutti e due”.