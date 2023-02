Benevento-Brescia, Stellone: “C’è spirito di squadra. Vincere per riacquisire morale”

Le parole di Roberto Stellone in vista di Benevento-Brescia

⚽️

Parola a Roberto Stellone. Il tecnico del Benevento è intervenuto in sede di conferenza stampa odierna, in vista del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT, che vedrà confrontarsi le streghe ed il Brescia. Una sfida che vedrà affrontarsi due compagini in piena crisi di risultati. Di seguito le parole del mister ex Palermo:

"Tra gli infortunati si aggiunge anche Capellini, quindi si allunga la lista degli indisponibili. Gli altri non stanno ancora benissimo per a partire dall'inizio, come Schiattarella che ha ancora un fastidio al polpaccio e Letizia. Non dobbiamo correre il rischio di anticipare il rientro, altrimenti li perdiamo per più partite. Ma abbiamo tirato fuori un undici molto buono, sia per chi partirà dall'inizio e chi subentrerà. Siamo in emergenza, ma non sono preoccupato. Giocherà Viviani e sono certo che farà bene. El Kaouakibi? Può giocare senza problemi dall'inizio o in corso d'opera. Abbiamo preparato la partita su tanti aspetti, perché non siamo convinti come giocherà il Brescia visto il recente cambio d'allenatore. La formazione che scenderà in campo è di undici giocatori, quello è sicuro. Ci saranno alcuni cambi rispetto alla partita di Cagliari, ma non sono bocciature. Sono scelte fatte in base all'avversario e in base al momento della squadra. Ho visto un atteggiamento che mi è piaciuto molto da parte di coloro che non partiranno dall'inizio. Lo spirito di squadra c'è, i risultati positivi creano quell'entusiasmo nel gruppo molto importante".

"Però c'è da lavorare su tanti aspetti. Gli errori capitano, dobbiamo limare le possibilità di non far segnare la squadra avversaria. Come? Mettendoci in modo diverso su situazioni in cui non abbiamo fatto bene. L'aspetto mentale oggi è il principale problema perché quando un attaccante non segna da tanto la palla comincia a essere non molto rotonda. Quando prendi gol la difesa perde certezze. Quella di domani è una partita molto importante, vincendo scavalchi il Brescia e riacquisti un po' di morale che è ciò che manca a questa squadra. Vogliamo vincere, ma per prima cosa non dobbiamo perdere. Non dobbiamo farci prendere dalla fretta durante la partita. Affrontiamo una squadra in crisi, ma anche loro hanno lavorato sull'atteggiamento e sull'aspetto mentale. Dobbiamo essere pronti a saperci difendere in undici perché il Brescia è una squadra che prova a giocare".

"Non abbiamo pensato al mercato degli svincolati prima dell'infortunio di Pettinari. Può essere che questo pensiero ci possa sfiorare. Il discorso è che questi calciatori non sono in attività da molto tempo, quindi bisogna valutare la condizione fisica. Molte volte è capitato che si interviene con elementi che non sono in condizione. Adesso non ci abbiamo pensato, ora l'aspetto principale è la partita".