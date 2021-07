Belgio-Italia, ecco i diffidati: tre azzurri a rischio per eventuale semifinale

Sono tre gli azzurri di Mancini che in caso di giallo salterebbero l’eventuale semifinale di Euro 2020

Archiviato il successo contro l'Austria che ha permesso agli azzurri di proseguire il proprio percorso nel prestigioso torneo, per l'Italia, è tempo di tornare nuovamente in campo. Ad attendere i ragazzi di Mancini ci sarà il Belgio di Lukaku, che questa sera si giocherà un posto in semifinale a Euro 2020. Vietato compiere passi falsi all'Allianz Arena dove, tra poche ore, le due selezioni si affronteranno con l'obiettivo di strappare il pass per la Final Four in programma a Wembley.