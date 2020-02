Bechini-Mediagol: “Ho dato tutto me stesso, ecco perchè sono andato via. Pergolizzi? Vi dico la mia”

La parola a Lorenzo Bechini.

Il terzino di proprietà del Sassuolo, acquistato in prestito dal Palermo durante l’estate, non è stato mai impiegato durate la prima parte di stagione tanto che, negli scorsi giorni, ha deciso di firmare per il Campodarsego, compagine che milita al primo posto di Serie D, girone C. Una separazione complicata per il giovane terzino classe 2001, concessosi ai microfoni della redazione di Mediagol.it per un’intervista in merito a diversi temi. Di seguito alcune tra le dichiarazioni rilasciate dal difensore toscano: “Fin da quando sono arrivato ho sentito l’affetto della gente, nonostante non abbia mai giocato mi son sentito sempre parte del gruppo, mi sono trovato bene con tutti. Io ogni settimana ho pensato di poter giocare e mi sono sempre allenato al 100% ma purtroppo non e mai successo, va bene così. Pergolizzi? La squadra lo segue, è una persona diretta e ti dice le cose come stanno, senza mai nascondersi dietro un dito. I più forti? Sono tanti: con Doda ci ho giocato contro in Primavera e con Langella giocavamo insieme al Pisa, li ho visti sicuramente più forti. Sempre a Pisa ho conosciuto anche Pelagotti, io facevo il raccattapalle e lui giocava. Crivello, Lancini e Martinelli fino all’anno scorso erano in B e Santana è stato anche giocatore della Fiorentina. Un bel gruppo”.

Sul confronto a distanza tra i rosanero e il Savoia: “Noi pensavamo soprattuto a noi, però quando non vincevamo un occhio al risultato Savoia lo buttavamo. Abbiamo perso dei punti importanti ma non abbiamo mai avuto la paura di essere scavalcati, sicuramente sono l’unica squadra che può mettere il Palermo in difficoltà, ma ‘noi’ siamo molto superiori. Se i rosa vincessero il campionato lo sentirei un po mio“.

Per Bechini, Campodarsego rappresenta il riscatto: “Volevo continuare il mio percorso in D però cercando di trovare spazio, cosa che a Palermo non ho avuto nei primi 6 mesi. Sono andato in un club che vuole vincere e in una categoria che ti fa crescere molto“.