Bayern Monaco, Boateng lascia il Mondiale per Club dopo la morte dell’ex fidanzata: l’accusa di lady Hummels e gli attacchi sul web…

Si infittisce il mistero sulla morte di Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng, ritrovata senza vita nel suo appartamento a Berlino.

Una notizia che ha certamente scosso il difensore del Bayern Monaco. Il corpo senza vita della 25enne, divenuta famosa dopo la partecipazione allo show televisivo Germany’s Next Top Model, è stato rinvenuto dagli uomini della Polizia, che ora dovranno indagare sulle cause e sulla vicenda. Come informa ‘Il Messaggero’, secondo alcune fonti locali non confermate, potrebbe trattarsi di suicidio. I due si erano lasciati di recente, lo scorso 2 febbraio, come confermato da un post diffuso tramite Instagram dallo stesso Jerome Boateng.

In passato la modella di origine polacca, come ricorda “Il Corriere dello Sport”, era divenuta bersaglio degli haters. Un particola di certo non sfuggito a molti che nelle ultime ore ha acceso un dibatto nei social.

Tra i personaggi famosi ad essersi espressi sulla vicenda, anche la moglie di Mats Hummels, Cathy: “Sono scioccata e davvero triste In passato anche io ho pensato di non voler più vivere. Non a causa del bullismo, ma della mia depressione. E posso dire una cosa: puoi suicidarti solo se sei in fondo. Voglio sollevare l’attenzione sul fatto che bisogna smetterla con questo odio, con il bodyshaming e il cybermobbing. Tutto ciò distrugge le persone. Mi dispiace tanto cara Kasha. Vorrei davvero averti scritto. Siamo entrambe nel mondo del calcio e so quanto possa essere brutale. Con quanti pregiudizi, invidia e risentimento ci si deve confrontare. La verità è spesso molto diversa. Posso gestirlo perché ho imparato molto dal mio passato ma molti falliscono. Kasia non ce l’ha fatta. Cara Kasia, ti prometto che lavorerò ancora di più contro questa m***a su Internet. Spero che tu riposi in pace e con un sorriso sul viso”.

Dopo la rottura con Boateng, infatti, la modella aveva subito vari attacchi sul web, testimoniati da un suo sfogo su Instagram: “Lo so, non me la caverò, anche se lo voglio davvero”.”Ora è il momento di tracciare una linea. Ne ho abbastanza”, l’ultimo post sul profilo di Kasia Lenhardt.