Bayer Leverkusen-Roma, Mourinho: “Juventus e Siviglia? Mi interessava solo la finale”

"Questa è la mia squadra, guarda ai piccoli dettagli, mi hanno detto che se non ci fosse stato Smalling in panchina non avremmo centrato la finale, coi problemi che abbiamo avuto. Penso a come ha lavorato Smalling per recuperare e quello che ha fatto chi ha lavorato con lui. Penso anche a Bove che ha fatto il quinto difensore, questa gara è la somma del nostro lavoro: esperienza, saggezza tattica, saper star nella partita, mandarla nella direzione delle nostre forze per nascondere nostri problemi. Non so cosa potrei chiedere di più". Questo il commento di José Mourinho ai microfoni di Sky Sport al termine dello 0-0 contro il Bayer Leverkusen che vale la finale di Europa League della sua Roma."Questi ragazzi meritano qualcosa di speciale lunedì quando partiremo da Trigoria per andare alla partita. Sono nella storia della Roma? Non penso a quello, voglio aiutare i ragazzi a fare cose importanti, a crescere e dare gioia a romanisti che mi hanno dato tanto dal primo giorno", ha aggiunto.