Bari, ufficiale anche l’esonero del Ds Romairone: “Grazie per questi mesi di massima professionalità e impegno”

Finisce l’avventura di Giancarlo Romairone al Bari.

Dopo l’esonero dell’ormai ex tecnico Gaetano Auteri, anche il direttore sportivo della franchigia pugliese è stato definitivamente sollevato dal suo incarico. Ennesima mazzata per il club di Luigi De Laurentis, intento a voler completamente rivoluzionare il proprio staff tecnico e la dirigenza in seguito ad un periodo piuttosto negativo dal punto di vista dei risultati in campionato. I biancorossi, infatti, da qualche settimana a questa parte non riescono a ritrovare quella continuità che aveva per larghi tratti caratterizzato le loro prestazioni durante il girone d’andata del Gruppo C di Serie C. Anche e soprattutto questi i motivi che hanno spinto il patron della società del capoluogo pugliese ad attuare grandi manovre all’interno del club, sperando in un rapido e deciso cambio di rotta già dalle prossime settimane sotto la guida del neo allenatore Massimo Carrera.

Napoli, Cassano: “Gattuso ha dato tanto per questa squadra, ma svelo chi potrebbe subentrare”

Di seguito il comunicato della società pugliese.

“SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi”.