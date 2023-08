Bari-Palermo, Sibilli: “Ottimo primo tempo, dobbiamo continuare così”

“Sono contento di essere qua perché per me è una grande opportunità”. Così ai microfoni di “Sky Sport” il nuovo acquisto del Palermo, Giuseppe Sibilli, al termine del primo tempo della prima sfida del campionato di Serie B...

"Sono contento di essere qua perché per me è una grande opportunità". Così ai microfoni di "Sky Sport" il nuovo acquisto del Palermo, Giuseppe Sibilli, al termine del primo tempo della prima sfida del campionato di Serie B 2023/24 tra Bari e Palermo in programma questa sera al "San Nicola".

"Ringrazio il mister e la società per la fiducia. Cosa ci manca? Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo continuare così e ci manca solo il gol. Infortunio Diaw? Mi spiace perché ci poteva dare una grande mano. Speriamo si riprenda presto, abbiamo bisogno anche di lui"