Bari, la carica di Terranova: “In carriera quattro promozioni? Voglio la cinquina”

Il difensore siciliano può vantare numerose promozioni ottenute nel corso della propria carriera e non vuole mancare all'appuntamento nemmeno con la sua attuale compagine biancorossa

Terranova, che vanta un posto da titolare nell'attuale formazione capolista del girone C di Serie C, ha spiegato il segreto del successo del suo Bari: "Per essere un vincente devi dimostrarlo con i fatti. Non con le chiacchiere. Anche perché vincere non è mai semplice. Si devono combinare tanti piccoli e grandi particolari. L’atteggiamento è determinante. Non si deve sbagliare il modo di lavorare in settimana e bisogna essere sempre intensi. L’importante è non sottovalutare mai il tuo avversario”.