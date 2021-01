Bari, i tifosi contestano e Auteri risponde: “Basta negatività, non ci faremo sottrarre energie mentali”

Giorni caldi in casa Bari.

Nonostante la vittoria conquistata in extremis da Mirco Antenucci e compagni contro il Bisceglie, nei giorni scorsi una parte della tifoseria organizzata si è scagliata contro il tecnico Gaetano Auteri. Nel dettaglio, il gruppo Re David Bari 1989 ha pubblicato sui social la foto di uno striscione esposto in città, con un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: “Auteri vattene da Bari!”. (LEGGI QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA)

I tifosi non avrebbero apprezzato, né condiviso, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico al termine della partita contro il Bisceglie. Una prestazione che lo stesso allenatore ha definito buona, ma che non ha convinto l’ambiente. Auteri, che a sua discolpa ha affermato di aver solo difeso la squadra, in conferenza stampa ha presentato la prossima gara di campionato contro il Francavilla, esortando i supporters a tenere la squadra fuori da ogni polemica.

Bari, Rolando ha firmato: l’ex Palermo è ufficialmente un nuovo calciatore biancorosso

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“L’ambiente è spesso insoddisfatto. Bari ha grande prestigio ma viene da fallimenti e calcioscommesse. Ora siamo in una categoria difficile, stretta per la tifoseria. La realtà dice che stiamo inseguendo la Ternana che ha la media punti più alta di tutti i campionati europei – ha sottolineato l’allenatore dei galletti -. Per questo dobbiamo fare di più, evitando di coltivare negatività. Un po’ di esperienza l’abbiamo, non mi sono mai sentito né un profeta né un c***o di niente. “A volte capita di vincere partite non semplici. Qui ho un gruppo di grande spessore umano, che lotta per ottenere gli obiettivi stabiliti dalla società. I giocatori però vanno tenuti fuori dalle polemiche. Non dobbiamo stressarli. Siamo distanti otto punti da una squadra che sta tenendo una media punti altissima. Gli umbri per tre quarti di stagione avranno una gara in più: difficilmente il distacco si potrà ridurre, almeno fino a tre giornate dalla fine”, ha concluso Auteri.