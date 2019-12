Barcellona, Valverde alla vigilia del Clásico: “Convinto che si giocherà senza problemi. Rinvio Rayo-Albacete? Ecco cosa penso”

Sale l’attesa per il big match tra Barcellona e Real Madrid.

Impedire lo svolgimento del Clasico spagnolo tra blaugrana e Blancos: questo l’obiettivo dello Tsunami Democratic che, proprio nella giornata di domani, ha convocato una manifestazione di massa che causerà inevitabili disordini in vista della supersfida di domani. Situazione che, nonostante il rinvio già avvenuto lo scorso 26 ottobre a causa della complicata situazione politica vissuta in questi mesi in Catalogna, sembra non destare troppe preoccupazioni al tecnico Ernesto Valverde.

“Sono convinto che si giocherà senza problemi – ha ammesso l’allenatore in conferenza stampa – Non temo che venga rinviata la partita. Le persone possono esprimersi liberamente basta che ci sia il rispetto per tutti. Il rinvio di Rayo-Albacete come precedente? Non so cosa accadrà da ora in poi, so solo che il calcio dovrebbe unire e non dividere. Noi pensavamo di giocare anche lo scorso 26 ottobre, era normale per noi ed è normale pensare oggi che non accadrà niente. Il Var? Era chiaro che con l’avvento della tecnologia, le controversie e le polemiche non sarebbero sparite”.