Barcellona, Rakitic tenta Lautaro: “Con noi vogliamo i migliori e lui è uno di questi. Quando abbiamo affrontato l’Inter…”

Parola a Ivan Rakitic.

Lautaro Martinez-Barcellona, un matrimonio possibile che nelle ultime settimane sta infiammando il mercato. L’attaccante argentino è l’obiettivo numero uno del blaugrana, sempre più deciso a portare il Toro in Catalogna. A ribadire con forza l’interesse del club per l talento dell’Inter, che negli ultimi mesi ha attirato le attenzioni di diversi club esteri, è il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic.

“Lautaro? Io, come il Barcellona, voglio sempre i più forti per la mia squadra. E lui è uno di quei giocatori, lo abbiamo visto di persona quando abbiamo affrontato l’Inter”, ha detto Rakitic in un’intervista a Radio Cope. Che ha poi affrontato il tema del suo rapporto con il Barcellona: “Mi sarei aspettato che in questi mesi di quarantena per il Coronavirus Bartomeu mi facesse una chiamata. Nei giorni del lockdown ho parlato con Abidal del possibile ritorno, ma magari c’era altro. Non ho pensieri negativi, quando firmo un contratto il mio pensiero è portarlo a termine. Ma ora non penso a quel che succederà domani, sono concentrato sulle poche partite di Liga che rimangono da giocare, e poi si vedrà…”.