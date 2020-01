Barcellona, Messi: “I gol più importanti? Dovrei rivederli tutti. Io come Maradona a Messico 86′? Vi parlo della rete siglata al Getafe nel 2007…”

Tante prodezze e tante altre in arrivo.

Lionel Messi, capitano e numero 10 del Barcellona, ha detto la sua, durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, in merito alle sue reti più belle tra i circa circa 713 gol messi a segno in carriera. Di seguito le sue parole: “Ho sempre detto che valuto i miei gol per importanza, non per bellezza. Quelli in finale di Champions, i due al Manchester United, ricordo molto volentieri quello in semifinale contro il Real Madrid. Per il gol per sé e per il significato: una semifinale, contro il Real. Ma per scegliere il mio preferito, dovrei rivederli tutti“.

La stella argentina, inoltre, ricorda la fenomenale rete in Copa del Rey del 2007 contro il Getafe, molto simile a quella siglata da Diego Armando Maradona contro l’Inghilterra ai Mondiali di Messico 86′: “Sì, ovviamente. Anche se quella rete non è stata così importante come il suo, però è stato moltosimile per dinamica a quello che ha fatto Maradona, ma è assurdo che l’azione fosse così simile alla sua, anche se i due goal, per importanza del momento e della partita, non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. Ma la giocata è stata simile”.

