Barcellona, Laporta vuole il rinnovo di Messi: “Lunedì il padre sarà in città, giornata chiave per il futuro”

Il rinnovo di Lionel Messi è il primo punto sulla lista di Joan Laporta.

Il fuoriclasse argentino è negli ultimi tempi al centro di un vero e proprio rebus legato al suo futuro in blaugrana. Molteplici le voci che lo vedrebbero vicino ad un clamoroso addio alla compagine catalana, con la quale ha conquistato una miriade di titoli e prestigiosi riconoscimenti personali. Sei Palloni d’Oro e quattro Champions League sono solo i pezzi più scintillanti di una bacheca ben più ampia, che con il tempo ha reso possibili qualsiasi tipo di paragone e accostamento da parte di tifosi e addetti ai lavori. Colonna portante del Barcellona degli anni d’oro così come della disorganizzata squadra che, da qualche giorno a questa parte, è fuori dalla massima competizione europea e si gioca il futuro della propria stagione solamente in ambito nazionale.

Costruire un progetto tecnico ambizioso è certamente l’obbiettivo del neo presidente Laporta, sedutosi sulla poltrona più importante della dirigenza blaugrana da circa una settimana. Il primo punto del secondo mandato al Camp Nou dell’ex politico sarebbe proprio il rinnovo contrattuale di Messi: un ingaggio faraonico e una squadra da rifondare, condizioni necessarie e sufficienti per far sì che la storia tra l’attaccante di Rosario e il Barcellona possa avere un epilogo differente. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Mundo Deportivo, per l’inizio della prossima settimana è in programma un incontro tra il presidente dei catalani e Jorge Messi, padre e agente del numero 10 sudamericano. Un briefing preliminare per capire se e quali sono i margini per un’eventuale permanenza in Spagna di Messi, già nell’ultima finestra estiva di calciomercato vicino ad un clamoroso addio. Questo primo colloquio esplorativo potrebbe davvero scrivere un nuovo capitolo della vicenda Messi-Barcellona, facendo anche ulteriore chiarezza ai migliaia di tifosi che vorrebbero vedere il classe ’87 vestire la casacca blaugrana per ancora diversi anni.

