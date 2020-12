Barcellona-Eibar, Koeman: “Un pareggio che fa male, risultato ingiusto. Messi? Ecco il perchè della sua assenza…”

Un 1-1 che non tiene conto di quanto visto in campo, ci rialzeremo.

Liga, il Barcellona stecca l’ultima dell’anno senza Messi: 1-1 tra blaugrana ed Eibar, la classifica aggiornata

Queste le parole di Ronald Koeman, tecnico del Barcellona intervenuto in conferenza stampa in seguito al pareggio casalingo maturato nel match di Liga contro l’Eibar con il risultato di 1-1:”Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite lo abbiamo servito pochissimo, ma di opportunità per segnare ne abbiamo avute. Messi? Non voglio usare la sua assenza come scusa per questo risultato, ma è anche vero che abbiamo giocato con tanti giovani fin dal primo minuto: Lionel è sempre in grado di fare la differenza e lo ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni. E’ un pareggio duro da digerire, come abbiamo fatto a non vincere?. Abbiamo fallito un calcio di rigore e preso gol nell’unica vera opportunità concessa ai nostri avversari. Ci sono state tante occasioni per vincere la gara ma non ce l’abbiamo fatta, ci è girato tutto contro: il risultato è ingiusto”