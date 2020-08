Barcellona, Busquets: “Napoli squadra di livello, ma noi vogliamo la Final Eight. Seitan? Il suo futuro…”

Sale l’attesa per il big match tra Barcellona e Napoli, in programma domani sera al “Camp Nou”.

Nonostante la sua assenza per squalifica, Sergio Busquets, è carico in vista della sfida contro la formazione di Rino Gattuso che andrà in scena domani sera nell’impianto sportivo blaugrana. Impegno importante per il Barca che, in caso di vittoria contro gli azzurri, compierebbe il primo passo per arrivare alla vittoria finale della Champions League. Una sfida analizzata in conferenza stampa proprio dal centrocampista spagnolo.

“Siamo positivi, giocheremo al 100%. Proveremo a segnare un gol, se lo faremo la gara andrà bene. Tutto ciò che porta miglioramento è il benvenuto. In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo di trarne i frutti domani. E’ una partita importante, a eliminazione diretta. Abbiamo molta voglia di continuare in questa competizione e andare alla Final Eight. Giocare contro il Napoli non è semplice, hanno un grande allenatore e giocatori di grandissimo livello. Pensiamo solo a preparare bene la partita. Stiamo lavorando molto dopo questo finale di Liga. Non vogliamo pensare troppo in là, né in positivo né in negativo. Ogni gara è a sé, pensiamo solo al Napoli. Vogliamo superare il turno e volare a Lisbona, ma c’è prima un match molto difficile col Napoli. Il Napoli è una squadra forte. Ma noi proveremo a tenere il controllo della partita e fare gol, come cerchiamo di fare sempre. Quello che contano nelle partite sono i gol”.

Inevitabile la parentesi relativa al futuro di Setien: “Noi calciatori dobbiamo stare lontani da queste vicende, pensiamo al campo. Se dovessimo continuare con Setien sarebbe comunque un bel segnale per tutti. Ma adesso pensiamo al Napoli, la partita più importante ora”.

Busquets si è poi soffermato sull’indisponibilità di Arthur: “La situazione di Arthur è stata difficile, ma gli unici che conoscono la situazione sono lui e il club. Noi siamo a conoscenza delle notizie che sono emerse. Speriamo che trovino un accordo, sarebbe meglio per tutti. E’ stata una sorpresa per tutti che Arthur non tornerà, ma la verità la conoscono solo lui e il club. Speriamo che raggiungano un acccordo, ma noi siamo concentrati solo sul Napoli”.

Infine, due battute sulla sfida di questa sera contro il Real Madrid: “A prescindere da ciò che farà il Real Madrid, noi dobbiamo pensare a restare concentrati su questo match col Napoli. Ciò che accadrà oggi tra Real Madrid e Manchester City non ci interessa”.