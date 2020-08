Barcellona-Bayern Monaco, Griezmann: “Vogliamo la semifinale, ecco come giocheremo”

Il Barcellona si prepara per il big match del 14 agosto.

Sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena la sfida tra il Barcellona e il Bayern Monaco, che si affronteranno in occasione dei quarti di finale di Champions League: le due compagini andranno alla ricerca di una vittoria necessaria per passare il turno e approdare in semifinale.

Al termine del match l’attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale blaugrana lanciando la sfida ai bavaresi:

“Non vediamo l’ora di giocare contro di loro, abbiamo lavorato bene dal punto di vista tattico e siamo pronti per giocare il match. Conosciamo le difficoltà, ma vogliamo qualificarci per la semifinale. Siamo in un buon momento di forma. Il Bayern gioca davvero bene, hanno un grandissimo attaccante. Sono una squadra forte fisicamente, ma noi cercheremo di rendergli la vita difficile“.