Barcellona, Bartomeu al veleno: “Var e arbitri favoriscono il Real Madrid. Futuro Messi? Rispondo così”

“Il VAR sta incidendo su alcuni risultati. Sembra che preferisca sempre e solo una squadra”.

Parola di Josep Maria Bartomeu. Il presidente del Barcellona, furioso a causa di alcuni presunti errori arbitrali che, a detta dello stesso e dell’intera dirigenza blaugrana, stanno favorendo il Real Madrid da quando la Liga è tornata in campo, ai microfoni della stampa spagnola, si è scagliato duramente contro i Blancos, reduci dalla vittoria contro l’Athletic Bilbao: “Arbitri e Var aiutano sempre e solo una squadra. Non è una cosa corretta, non è stato giusto e ci sono squadre che hanno sofferto. Abbiamo parlato con la RFEF e il VAR deve aiutare l’arbitro. Abbiamo visto tutti le tante immagini e le tante partite in cui non è stato corretto”.

La panchina di Quique Setien non è a rischio nonostante i tre pareggi nelle ultime cinque partite che hanno compromesso la lotta al titolo, a confermarlo è stato Bartomeu: “So che ci sono voci. È tutto falso, non è la vittoria ad averlo salvato. Sta facendo un ottimo lavoro e ha la nostra completa fiducia. Lotteremo fino alla fine in Liga e poi ci sarà la Champions League”.

Chiosa su Lionel Messi: “Non ho intenzione di dare dettagli sulla trattativa per il rinnovo del contratto, ma ha detto molte volte che vuole finire la sua carriera al Barça. Gli restano molti anni e ci divertiremo più a lungo”.