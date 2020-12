Banfield, Bertolo rompe con Sanguinetti e risolve il contratto: l”ex Palermo piace all’Huracan. I dettagli

Nicolás Bertolo ha rescisso il contratto con il Banfield.

Dopo un aspro confronto con il tecnico Javier Sanguinetti lo scorso due ottobre, con annessa esclusione dalla rosa, il centrocampista ex Palermo – ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2009-2010 e poi dal 2011 al 2013 -, ha deciso di dire definitivamente addio al club argentino nonostante fosse legato ancora da un contratto con il club argentino per la stagione in corso con scadenza fissata al 30 giugno 2021.

Venerdì scorso l’ultimo allenamento per Bertolo che per concessione della società era aggregato ormai con la squadra B del club guidata da Hugo Donato.

L’accesa discussione e la rottura definitiva tra Bertolo e Sanguinetti, con l’ex rosanero totalmente ai margini del progetto tecnico dell’allenatore, ha originato l’inevitabile separazione tra il calciatore classe 1986 e il Banfield, suscitando al contempo l’interesse di diverse società argentine nei confronti dell’esperto e duttile volante sudamericano. Una di queste è certamente l’Huracan del tecnico Damonte allettato dalla prospettiva di ingaggiare il calciatore a parametro zero nella prossima sessione invernale di calciomercato.

La rescissione consensuale del contratto tra il jolly di centrocampo e la società è già informalmente stata concordata tra le parti in seguito ad un incontro, secondo quanto riportato dai media argentini, e dovrebbe essere ratificata ed ufficializzata nel corso della prossima settimana. Dunque, nei prossimi giorni, Bertolo, che era tornato a vestire la maglia del Banfield dall’agosto 2013, esperienza inframezzata dall’anno trascorso al River Plate, è pronto a salutare definitivamente il club di Buenos Aires.