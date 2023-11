Balotelli: “Si parla del mio incidente stupido anziché di calcio, vita e guerre”

La scorsa serata a Brescia, Mario Balotelli, attaccante attualmente in forza all'Adana Demirspor, è stato coinvolto in un incidente stradale, uscendone fortunatamente illeso. Il giocatore è risultato positivo al pre-test alcolemico, rifiutandosi in seguito di essere sottoposto all’alcoltest. Questa la vicenda commentata dall'ex Inter e Milan ai microfoni di Dillinger News: