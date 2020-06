Balotelli-Brescia, scontro sullo stipendio arretrato di marzo: l’attaccante mette in mora il club. I dettagli

Brescia-Balotelli, è scontro.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda legata alla querelle Brescia-Balotelli. Dopo essere stato mandato a casa perchè presentatosi agli allenamenti senza autorizzazione, l’ex Milan è passato al contrattacco, sfidando ancora il club lombardo.

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, SuperMario, avrebbe inviato alle Rondinelle la terza diffida di reintegro in gruppo accompagnata da una richiesta di messa in mora per lo stipendio – ancora non percepito – di marzo: diventato oggetto di trattativa tra i legali. La società, si legge nel noto quotidiano, dovrà provvedere entro ventinove giorni al pagamento anche per gli altri componenti della rosa a meno che non si trovi un accordo tra le parti.