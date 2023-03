Baldini: “La mia su Carrarese-Siena. Maccarone? Bene il suo Ghiviborgo, fa tanti gol”

A Carrara, Il profilo di Silvio Baldini rappresenta un riferimento iconico, rispettato ed acclamato, in quanto principale artefice di un ciclo calcistico magnifico sotto ogni punto di vista. Un lavoro profondo e performante, culminato nella splendida cavalcata della stagione 2019-2020, in cui la squadra ha trascinato un'intera città sulle ali del sogno, poi solo sfiorato, di centrare la promozione in Serie B. L'ex allenatore del Palermo, in vista del match di Serie C tra Carrarese e Siena, in programma domenica 26 marzo - alle ore 14.30 - allo stadio dei Marmi ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Radio Siena Tv. Di seguito, le parole del doppio ex del derby toscano: