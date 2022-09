Balata: “I giovani devono giocare. Riduzione dei club in Serie B? Rispondo così”

Mauro Balata ha presenziato alla quinta edizione del Festival dello Sport in scena a Trento presso Palazzo Geremia. Il Presidente della Lega B ha parlato del campionato di Serie BKT, lanciando la campagna di responsabilità sociale e solidale #ForzaMarche, a sostegno della popolazione marchigiana colpita dalla violenta alluvione abbattutasi gli scorsi giorni. Ma non solo... "Il nostro calcio è espressione del territorio. Abbiamo incrementato la tecnologia, uniformandola in tutti i campi e portando anche innovazioni a livello nazionale. Anche la diversificazione dei broadcaster, adatti per tutte le età e tutte le tasche è stata una scelta azzeccata e ci permette di stare vicino ai nostri tifosi in ogni angolo del mondo visto che siamo visti in 40 Paesi", le sue parole.