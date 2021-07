Babacar, malore durante l’allenamento: l’ex Lecce fermato per spasmo cardiaco

L'attaccante, attualmente in forza all'Aytemiz Alanyaspor, ha accusato un malore durante l'allenamento odierno

Momenti concitati per l'ex Lecce El-Khouma Babacar, attualmente in forza all’ Aytemiz Alanyaspor. L'attaccante, durante l'allenamento odierno, ha accusato un malore in campo ed è per questo stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", gli esami hanno riscontrato un problema al cuore. In particolare si tratterebbe di spasmo cardiaco, ovvero un’improvvisa contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici che determina a sua volta una repentina riduzione al flusso di sangue a valle proprio come se ci fosse un’occlusione. Previsti in giornata nuovi accertamenti per fare ulteriore chiarezza sulle condizioni de senegalese.