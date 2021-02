Avellino-Palermo, buone notizie dall’infermeria: Boscaglia ritrova Almici, Accardi e Marconi…

Poco più di quarantotto ore e sarà Avellino-Palermo.

Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento per la compagine rosanero alla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Partenio-Lombardi”. Per l’occasione, Roberto Boscaglia, ritrova Alberto Almici, che la scorsa settimana è tornato a lavorare con i compagni di squadra dopo l’infortunio dello scorso dicembre.

L’esterno ex Hellas Verona, rimasto a casa mercoledì pomeriggio in occasione della sfida alla capolista Ternana, è pronto per il viaggio in Irpinia. Adesso, “resta da valutare se potrà essere schierato o meno dal primo minuto, ma la sua presenza con la squadra nella trasferta di domenica non dovrebbe essere in dubbio”, scrive l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia‘.

Tuttavia, “tra il rientro di Almici e la maglia da titolare, in mezzo, c’è Accardi”, prosegue il noto quotidiano. Il difensore palermitano, che mercoledì è uscito anzitempo dal campo per una botta alla coscia, in questi mesi si è reso protagonista di prestazioni convincenti. Prossimo al rientro anche Ivan Marconi, le cui condizioni restano ancora da valutare.