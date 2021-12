Avellino, l’ex DS Pavarese: “Braglia? Infermabile in Serie C. Merita altre categorie”

L'ex direttore sportivo degli irpini ha commentato il momento positivo della formazione guidata da Braglia che ha raggiunto il terzo posto in classifica alla fine dell'anno solare, soffermandosi anche sul calciomercato invernale dei "lupi"

"Credo che la compagine irpina abbia superato le difficoltà iniziali, non dimentichiamo che è la squadra che ha perso di meno nel suo girone e ha subito meno gol di tutte le altre. Le squadre di Braglia sono lente nella fase di carburazione ma una volta superato il rodaggio, ritrovata la miglior condizione fisica e psicologica, sono difficili da fermare" Queste sono le dichiarazioni di Luigi Pavarese, ex direttore sportivo dell'Avellino ai microfoni di TuttoC.com, il quale ha analizzato il momento calcistico della formazione irpina, in piena corsa per arrivare ad ottenere posizioni importanti nel girone C di Serie C.