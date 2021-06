Avellino, Laezza dopo l’eliminazione: “Visto le lacrime di tutti, fa malissimo”

Finisce questa sera il sogno Serie B per l’Avellino. 0-1: è questo il risultato della sfida tra Avellino e Padova, andata in scena questa sera al “Partenio-Lombardi” e valida per la semifinale di ritorno di Serie B. Dopo il pari...

⚽️

Finisce questa sera il sogno Serie B per l'Avellino.

0-1: è questo il risultato della sfida tra Avellino e Padova, andata in scena questa sera al "Partenio-Lombardi" e valida per la semifinale di ritorno di Serie B. Dopo il pari dell'andata, la compagine veneta si impone sugli irpini, grazie alla rete di Della Latta che pone definitivamente fine al percorso dei biancoverdi negli spareggi playoff. Eliminazione commentata al triplice fischio dal capitano dell'Avellino, Giuliano Laezza, nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Fa malissimo, la cosa che mi dispiace è essere usciti così perché a fine partita ho visto le lacrime di tutti. Significa che abbiamo qualcosa di importante dentro. Ci tenevamo tantissimo a regalare questa gioia ai tifosi, alle nostre famiglie e a noi. Ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ed un grande gruppo, quindi sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, sono onorato. Voglio fare i complimenti a tutti, presidente, staff, hanno dimostrato di essere persone vere. Il mister ci tiene tanto e lo ha dimostrato, ci teneva ad arrivare in finale per vincere. È una persona carismatica che ci tiene tanto. Voleva regalare anche lui una gioia a tutti”.