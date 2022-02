Avellino, Gautieri: “Catania ottima squadra. Abbiamo lavorato bene, siamo in ripresa”

Le dichiarazioni di Carmine Gautieri, tecnico dell'Avellino, alla vigilia della gara di Serie C contro il Catania, in programma sabato 25 febbraio alle 14.30

Dopo il deludente pareggio a reti bianche contro il Latina, l'Avellino è a caccia di punti per risalire in classifica, scavalcato dalla Virtus Francavilla. La compagine irpina si prepara ad affrontare la gara contro il Catania, valida per la 29a giornata del girone C di Serie C. Il tecnico dei Lupi, Carmine Gautieri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match del "Partenio-Lombardi", di seguito le sue dichiarazioni: