Avellino, amarezza Braglia: “I ragazzi stanno piangendo, ci credevamo”

Dopo il pareggio maturato nella gara d'andata, il Padova espugna il "Partenio-Lombardi" e condanna l'Avellino di Piero Braglia : definitivamente fuori dai playoff. Decisivo un gol nel primo tempo di Della Lattae, che permette alla compagine veneta di ottenere il pass per la finalissima che vale la promozione in Serie B. Eliminazione, quella degli irpini, commentata al triplice fischio dal tecnico biancoverde nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Abbiamo sbagliato totalmente il primo tempo. Peccato perché i ragazzi sono andati oltre le loro possibilità. Per me si possono solo ringraziare. Hanno dato tutto e qualcuno è arrivato un po’ cotto, più di testa che di gambe. Con queste squalifiche ci siamo giocati un po’ di possibilità. Bisogna prendere atto del risultato del campo. Abbiamo fatto un grande campionato, ci sono le basi per costruire la prossima stagione. Noi ci credevamo, i ragazzi stanno piangendo. Hanno poco da farsi perdonare. Abbiamo passato l’inferno. Ci abbiamo provato nel secondo tempo. Purtroppo non ci è andata bene, a loro con un rimpallo gli è andata bene. È un peccato sia finita così. Questo gruppo mi hanno dato grandi soddisfazioni, si sono sempre stati vicini, hanno sempre fatto allenamento. Bisogna solo ringraziarli. Posso solo ringraziare i tifosi”.