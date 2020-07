Atletico Madrid, Simeone: “VAR? Ho già detto cosa penso, se ricevi più rigori…”

La parola a Diego Simeone.

Il tecnico dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo in Liga, si è espresso in merito all’utilizzo del Var, tecnologia ormai protagonista nella maggior parte dei campionati europei . Una critica mirata da parte del Cholo, soprattutto dopo la polemica scoppiata in Spagna a causa dei tanti calci di rigore concessi al Real Madrid. Di seguito quanto riportato da Marca:

“Non ripeterò quello che ho già detto, non ha senso. Ho fatto un commento su questa situazione, ho detto quello che penso. La Var mette ogni situazione in una lente di ingrandimento. In precedenza non avevamo l’opportunità di guardare tutti i replay. Ma gli errori accadono comunque. La Var rende il calcio più giusto per tutti, compresi quelli che vincono. Se ricevi più rigori significa che attacchi di più. Il Real è proprio una squadra del genere“.

