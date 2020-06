Atletico Madrid, Simeone: “Il mio modo di stare in panchina non cambia. I tifosi? Sentivamo la loro spinta”

Buona vittoria per l’Atletico Madrid.

Diego Simeone, tecnico dei concholeros, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al successo ottenuto per 1-0 contro il Valladolid: “Il mio modo di stare in panchina non cambia se giochiamo a porte chiuse, mi comporto nella stessa maniera e in base a ciò che serve alla mia squadra. I tifosi non erano presenti allo stadio, ma abbiamo sentito la loro spinta. La squadra ha spinto dal primo minuto per trovare il gol che ci ha permesso di vincere“.

Atalanta, la rivelazione del Papu Gomez: “L’Atletico Madrid e le pretese del Catania, volevo morire!”